Zelda, The Last Of Us... Les meilleurs jeux vidéo de 2019 ! fin

The Last Of Us

L’un des plus gros jeux de l’année sera également The Last Of Us. Réelle innovation dans le secteur, ce jeu proposé par Sony est surtout intéressant pour le déroulement du système de jeu qui se base sur une idée de film. Acclamé comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps (certains parlent même de “chef-d’œuvre“), The Last Of Us fait partie de ces jeux auxquels on peut jouer encore et encore, sans se lasser !

The Legend Of Zelda : Link Between Worlds

Les PlayStations et les Xbox ne sont pas les seules consoles à avoir proposé quelques bons jeux vidéo cette année et 2013 aura donc également signé un grand retour sur 3DS : celui de The Legend Of Zelda avec Link Between Worlds ! Pour son nouveau chapitre, Nintendo nous a proposé de nous replonger dans l’univers de The Legend Of Zelda, Link To The Past. Un jeu d’aventure dans la lignée de tous les bons Zelda qui, malgré le fait qu’il soit assez simple, innove dans son déroulement où les objets sont louables dès le début… Du coup, libre à nous de faire les donjons dans l’ordre que l’on veut !

Une année de Gamers bien remplie que l’on vous proposera de continuer l’année prochaine avec encore plus de jeux vidéo