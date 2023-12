Avis sur le jeu Hydrophobia

Présenté pour la première fois en images en juin 2005, Hydrophobia a connu de nombreuses péripéties. Reporté à plusieurs reprises, tombé dans l’oubli sans avoir de nouvelle, rumeur d’une annulation, annonce d’une dématéralisation et enfin déclaration d’une exclusivité temporaire et plus définitive à la console de Microsoft. Au final, tous ces événements n’ont-ils pas eu raison de sa qualité ?

2051, la population mondiale, sans cesse en augmentation, a atteint un chiffre colossal. Les océans et les déserts consomment peu à peu la terre fertile et la famine et la pauvreté se fait de plus en plus ressentir. L’eau est alors devenue la ressource la plus précieuse au monde et des conflits éclatent partout où cette dernière peut être contrôlée. A l’instar de Leelh, au milieu de ce chaos sans précédent, une lutte politique et idéologique fait rage. D'un côté, les Malthusiens, qui cherchent à contrôler et à réduire la population mondiale, et de l'autre les Cornucopians, des apatrides voulant trouver une solution technologique pour palier à la famine mondiale. Apothéose de cette technologie, le Queen of the World est le plus grand navire jamais construit. Véritable cité en mer, où l'élite fortunée vit en exil, c’est à bord de cet immense paquebot que la NanoCell Corporation tente de développer des nano-technologies permettant de purifier l'eau de mer au niveau moléculaire afin de faire fleurir les déserts et de rendre ces terres arides en espaces fertiles. Alors que le projet semble toucher à sa fin, les Malthusiens attaquent la cité marine, bien déterminés à créer un génocide humain, guidés par une pseudo-prophétie…

Avec un tel scénario, il y a de quoi se frotter les mains et empoigner vigoureusement son pad, bien décidé à dézinguer tout ce qui bouge. Cependant, ne vous emballez pas si vite. Bien qu’Hydrophobia puisse se classer parmi les survivals, Kate Wilson, protagoniste malgré elle, n’est pas un soldat d’élite, membre d’un groupe de police ou garde du corps mais une ingénieure. Autrement dit, trouver une arme sera la première chose à faire si vous espérez réduire au silence les Néo-Malthusiens équipés de chevrotine et de fusils d’assaut. Si l’eau et le feu resteront vos seuls ennemis avant de trouver enfin une arme de poing pouvant accueillir 5 types de cartouches, ce LP4 demeurera votre seule et unique arme.

De ce fait, il faudra constamment switcher entre les différentes munitions afin de créer des réactions en chaines telles que des explosions, des électrocutions, etc… notamment en visant des tuyaux de gaz, des barils d’essence, des câbles électriques ou plus simplement l’eau. Toutefois, force est de constater que la panoplie des attaques est bien mince, accouplée à une maniabilité plutôt bancale.

à suivre