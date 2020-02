avis sur Left 4 Dead 2

Après un premier volet remarqué, lançant la mode du défouraillage de zombies à la tonne, Valve nous dégaine un deuxième volet à peine un an plus tard. Vraie suite ou grosse fumisterie ?



J’avais pourtant bien envie de le boycotter ce nouveau Left 4 Dead. L’annonce de sa sortie en lieu et place de vrai contenu supplémentaire, comme on le connaît sur PC pour Pocket Kingdom 2, m’a laissé un goût amer dans la bouche. Ce coup de poignard dans le dos, renforcé par l’arrivée du contenu passable nommé Crash Course, témoignage d’un certain relâchement, faisait de Left 4 Dead 2 un jeu attendu au tournant, laissant au développeur américain une infime marge d’erreur pour ne pas décevoir ses fans.





Left 4 Dead 2: Zombies périmés

Mon premier contact avec le soft, à savoir les cinq campagnes proposées, accompagné des bots, aura eu le don de renforcer ce sentiment. L’architecture des niveaux est certe plus fouillée que dans le premier épisode, mais les bots sont, disons-le, passablement cons, et ne permettent donc pas une expérience de jeu optimale. Car s’ils savent tirer sur une pièce de monnaie à 500m, leur manque de réaction et leur tendance à se placer trop souvent devant le viseur en font des boulets. C’est en parcourant le jeu avec d’autres joueurs humains que l’on découvrira le vrai potentiel du titre.



Sans conservateur ni arôme artificiel



Jouer entre amis est plus que jamais la meilleure option pour prendre son pied, malgré une difficulté globale réévaluée à la hausse qui requiert une attention de tous les instants. De plus, le contenu de base, plus généreux que celui de son prédécesseur, bénéficie toujours d’une replay value conséquente, que ce soit en mode Campagne ou dans les différents modes d’affrontement. Sachez que le mode solo comprend en plus du mode Campagne, un mode Survie (déjà présent en DLC gratuit sur le premier volet), proche du mode Horde de Gears of War 2, mais aussi le mode Réalisme, très largement pompé d’un mod amateur pour Left 4 Dead sur PC. Si vous êtes masochistes, ce mode Réalisme est fait pour vous. Dès lors, les zombies seront, entre autre, plus résistants aux balles, sauf dans la tête.





Left 4 Dead 2 : Il a pas l’air frais ton copain



Si Valve s’est contenté du minimum pour les modes solo, Left 4 Dead 2 marque une étape dans la série, notamment dans sa réalisation, mais plus globalement dans son gameplay. Tout d’abord, la quasi intégralité des niveaux sont traversés de jour, à différentes heures. On dit adieu à Francis, Louis (mon chouchou), Zoey et Bill, pour un nouveau quatuor à la sauce locale. Fini l’environnement urbain, l’histoire de Left 4 Dead 2 se déroule chez les rednecks (les bouseux américains) du Middle-Est U.S. On dirigera donc avec le plus grand plaisir : Coach (un gros black sympathique, et accessoirement mon nouveau chouchou), Nick (looser qui navigue de ville en ville), Rochelle (la working woman) ou encore Ellis (le fournisseur de blagues). Du côté des zombies, on trouve également des nouveautés, en plus des infectés spéciaux déjà présents. Le Jockey a la fâcheuse tendance à sauter sur la tête des survivants pour les amener où il le souhaite, le Charger charge les survivants et a la possibilité de les coincer contrer les murs pour ensuite les fracasser contre le sol, il reste cependant moins puissant que le Tank. Le Spitter, ou plutôt la Spitter, en plus d’être moche et d’avoir un string rose qui dépasse de son pantalon, crache des flaques d’acide.

Si toutes ces joyeusetés ne suffisaient pas, la Witch se permet en plus de déambuler à sa guise dans les pièces. La fréquence d’apparition de ces infectés a été accélérée, obligeant les joueurs à composer avec plusieurs infectés spéciaux simultanément, voire carrément deux tanks en même temps.